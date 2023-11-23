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Defne Samyeli Müjdeyi Verdi

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Defne Samyeli Müjdeyi Verdi
Ekranların ve sahnelerin güzel ismi Defne Samyeli, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Ekranların ve sahnelerin güzel ismi Defne Samyeli, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Akşam saatlerinde geldiği AVM’de ilk durağı dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan başarılı oyuncu, bir süre yeni sezon ürünlerini inceleyip alışveriş yaptıktan sonra, meydan katında bulunan Cantinery’e geçti. Yemek eşliğinde toplantı yapan başarılı şarkıcı, ‘’albüm çalışmaları devam ediyor, çok yakında yeni single geliyor bunun müjdesini vereyim. İsmi şimdilik sürpriz olsun’’ dedi.

Güzelliği ile göz kamaştıran başarılı oyuncu, siyahlar içindeki şık tarzıyla da beğeni topladı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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