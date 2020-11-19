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Defne Samyeli'den çok samimi açıklamalar...

Defne Samyeli'den çok samimi açıklamalar...

Defne Samyeli katıldığı programda hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.  48 yaşında ki güzel sunucu ve şarkıcı  2 çocuk annesi Samyeli annelik, çocukluk ve pandemi hakkında düşüncelerini paylaştı.  Defne Samyeli’nin açıklamaları şu şekilde:

"İyi ki genç anne olmuşum. Anne olmak benim tercihim değildi ama beni o kadar değiştirdi ki, bir tarafım 4-5 çocuk daha yapardı. Bizim yaşlarımızda kız arkadaştan alabileceğin her şeyi onlardan alıyorsun.

Sırtımı yaslayabileceğim bir destek olarak, en yakın dostundan alabileceğini onlardan alıyorsun, yeri geldiğinde annelik de yapıyorlar sana aslında" dedi.

Ünlü sunucu ve şarkıcı, pandeminin ilk günlerinde gerçekleşen karantina dönemi hakkında, "Önce 'en sonunda kendime vakit ayırdım' diye sevindim.

Spor, müzik dersleri, şan dersi derken 1,5 ay sonra depresyon başladı, motivasyonum bitti. Pijamalarımla kanepede çekirdek yedim" dedi.

TRT'nin kendisi için apayrı güzellikte bir önem taşıdığını belirten Samyeli, TRT Radyo Sınavları'na girdiği dönemi anlattı.



"Konservatuara girmek istiyordum, annem desteklemedi. Sonra sınavlar açılmış, TRT Radyo sınavları. O kadar çok istedim ve ağladım ki, beni başından atmak için sınava getirdi, çok istiyordum çünkü! 6-7 yaşındaydım.

O yaşta 'Gündüzüm Seninle Gecem Seninle'yi söyledim, 'olmaz' dediler. 'Atatürk Ölmedi Yüreğimde Yaşıyor'u söyledim ve sınavı geçtim. Kendimi bildim bileli şarkı söylüyorum, haber sunarken de söylüyordum."

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