Davut Güloğlu'dan Ece Erken İle Ablam Nişanlandı Dedi

Şarkıcı Davut Güloğlu, ablasının Ece Erken'i çok sevdiğini o dönem onun ısrarla Ece ile ben değil ablam nişanlandı" dedi.

Erken'e "Ya benimsin ya kara toprağın" diyerek kurşun hediye ettiği iddiasına cevap veren Güloğlu, "Ece Erken'e kurşun hediye ettiğim söylentisi yalan. Ben öyle bir şey vermedim, kendisi öyle üretti. Bazıları böyle şeyleri iyi becerir. Ben hiçbir yerde kendimi reklam etmedim, beni sattılar. Kurşun haberinden 15 gün sonra Ece Erken'le ayrıldık. Çok ilişkim olmadı, olanlara da hep dini nikah yaptım. Bu konuda çok hassas bir insanım. Sevgime adaletsizce davranarak ah aldılar. Hayatta aptal kadınla birlikte olmam, zeki kadın severim" dedi.

O dönem Erken'le olan ilişkisi hakkında, "Ben Ece Erken'le nişan yapmadım, onu ablam yaptı. Onunla ablam nişanlandı ben değilim. Ablam onu çok seviyordu. Ben şirkette otururken beni arayarak 'herkes burada, yüzüğünü al gel' dediler. Kendi nişanıma ayıp olmasın diye gittim. Hazırlık yapılmış tek eksik damattı" şeklinde konuştu.