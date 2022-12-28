DANLA BİLİC "AŞKTAN YANA KOTAMI DOLDURDUM"

Sosyal medyanın tanınan ve sevilen isimlerinden Danla Bilic, önceki gün Vadistanbul’da görüntülendi. Öğle saatlerinde alışveriş için geldiğini söyleyen Bilic, yeni yıl beklentileri hakkında muhabirlerle sohbet etti. ”Yeni yılda sadece kariyer hayatım için çok çalışacağım” diyen Danla Bilic, muhabirlerin 'yeni yıldan aşk beklentiniz var mı?' sorusuna ise "2022 senesinde aşktan yana kotamı doldurdum” demekle yetindi. Bilic, samimi tavırlarıyla gazetecilere teşekkür ettikten sonra alışveriş merkezinden ayrıldı.