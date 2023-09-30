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Damla Sönmez'in Şıklığı Zorlu AVM'de! Sonra 'Kim Bu Ben' Tiyatro Galasına Koştu

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Damla Sönmez'in Şıklığı Zorlu AVM'de! Sonra 'Kim Bu Ben' Tiyatro Galasına Koştu
Televizyon ekranlarının sevilen oyuncularından Damla Sönmez, son günlerde Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına geldiği alışveriş merkezinde bir süre mağazaları gezen başarılı oyuncu, yeni sezon ürünlerini inceledi. Ardından, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleşen 'Kim Bu Ben' adlı tiyatro oyununun galasını izlemek üzere oraya geçti.

Televizyon ekranlarının sevilen oyuncularından Damla Sönmez, son günlerde Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına geldiği alışveriş merkezinde bir süre mağazaları gezen başarılı oyuncu, yeni sezon ürünlerini inceledi. Ardından, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleşen 'Kim Bu Ben' adlı tiyatro oyununun galasını izlemek üzere oraya geçti.

Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren güzel oyuncunun, siyahlar içindeki şık kombini ise dikkatlerden kaçmadı.

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