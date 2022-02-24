Damla Ersubaşı Kocasını Bu Sefer Tamamen Sildi!
Eşinden şiddet gördüğü gerekçesi ayrılan Sihirli Annemin Cereni Damla Ersubaşı, kısa bir süre önce eşi Mustafa Can Keser'i affetmişti. Tekrar bir araya gelen karı koca buzları eritmiş barışma hediyesi olarak Mustafa Can Keser eşi Damla Ersubaşı'na tek taş almıştı. Bu barışma çok uzun sürmeden Damla Ersubaşı Kocasına ait hersey sosyal medya hesabından sildi.
MAGAZİN 24.02.2022, 16:22
Sihirli Annem'in Tuğçe'si DamlaErsubaşı, iki yıl önce boşandığı eskieşi Mustafa Can Keser ile yenidenb arışmıştı. Eski eşinden gelene vlenme teklifini 'tektaş' videosuylad uyurmuştu. Evlenecekleri beklenençiftten ayrılık haberi geldi. Damlae ski eşinin fotoğraflarını sildi.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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