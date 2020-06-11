Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona salgın survivor
İstanbul havalimanlarında yurt dışı uçuşları yeniden başladı
İstanbul havalimanlarında yurt dışı uçuşları...
Diyanet 2020 hac organizasyonu için Suudi Arabistan'ın kararını bekliyor
Diyanet 2020 hac organizasyonu için...
Hafter ve müttefiklerinin Libya'da ateşkes çağrısı ölü doğmuştur
Hafter ve müttefiklerinin Libya'da ateşkes...
Otobüs biletlerine indirim geliyor
Otobüs biletlerine indirim geliyor
Kamudaki özel güvenlikler tek tip üniformaya geçti
Kamudaki özel güvenlikler tek tip...

Cüneyt Arkın Instagram’dan yeşilçam anılarını anlattı

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Cüneyt Arkın, set anılarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Arkın bir film setinde Münir Özkul ile arasında geçen bir sohbeti aktardı.

Cüneyt Arkın Instagram’dan yeşilçam anılarını anlattı

Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle etkileşim içerisinde olan Cüneyt Arkın, hesabından paylaştığı videolarla olduğu kadar anlattığı anılarıyla da beğeni topluyor. Arkın, eski fotoğrafların paylaşıldığı perşembe gününde takipçilerini Gönül Yazar’la oynadığı bir film setine götürdü ve burada usta oyuncu Münir Özkul ile arasında geçen bir sohbeti takipçileriyle paylaştı.

İşte Cüneyt Arkın’ın o satırları:

*Filmde ben yoksul bir gençtim. Gönül Yazar zengin bir kızı oynuyordu. Kırmızı, spor, üstü açık bir arabası vardı. Film çekimleri dışında beni yanına oturtur, gezerdik. Sinema oyunculuğuna yeni başlamıştım. Aldığım üç beş kuruşla, borçlarımı kapattığımdan, aslında filmde olduğum gibi hayatta da yoksuldum. Genç, güzel, şöhretli bir kadın yanımda kırmızı spor araba altımda bir hayali yaşıyordum. Tahta kulübenin önünde Gönül Yazar'la bir sahnemiz vardı.

*Münir ve Tanju da dert ortaklarımızdı. Sahne, Gönül Yazar'ın ısrarlı sorunlarıyla başlıyordu. Ben az konuşan, asla kendini açık etmeyen bir kişiliktim. Ama bir yerde Gönül Yazar öylesine can evimden vuruyordu ki, ister istemez yaralı yüreğimi sonuna kadar açtım.

*O, an aylarca süren bostan bekçiliğinde yaşadığım korkunç, yalnızlık, dost köpeklerim, vefalı sıpam, asla genç kızlıklarını yaşayamayan ablalarım, elleri nasırlı anam, kamburu çıkmış babam. Açlıklarımız, toprağı kazıp çıkardığımız acı köklerle karnımızı doyurmaya çalışmalarımız, cehalet, yoksulluk, çaresizlik, açlık işte bunları tek tek yaşayarak konuşmaya başladım.

*Senaryodan çıkmış artık düpedüz kendimi anlatıyordum. Çıt yoktu. Set etkilenmişti. Gözyaşlarımı silip sustum. Kamera da sustu. Münir Özkul bir garip kalktı, içeri girdi. Onu takip ettim. Pencere kıyısına oturmuştu. Yüzünde deniz vardı. Ağlıyordu. Yanına oturdum. Elini tuttum.

*Öteki eliyle beni sardı. ‘Kardeşim' dedi. ‘Sen ne korkunç acılar çekmişsin, nasıl dayandın, nasıl yaşayabildin. Ben nasıl bir hayvanım ki, birazcık olsun sezmedim.' Başımı omuzuna koydum. Çocuğuna yaptığı gibi, kocaman bir merhametle, usul usul saçlarımı okşadı…”

Anahtar Kelimeler:
Cüneyt ArkınGönül YazarMünir özkul
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.