Çukur yeni fragman ne zaman yayınlanacak?

Sevilen dizi Çukur'da son yayınlanan bölümde heyecan doruktaydı. Bölüm bittiketen sonra yeni frgaman bekleyen izleyiciler hayal kırlıklığı yaşadı. Zira yeni bölümle ilgili henüz bir ip uçu vermeyen dizi merakları yeni frgaman için arama motorlarında aramaya devam ediyor. Son bölümde Selim Koçavalı'nın ölümü ile duygusal sahneler yaşatan, izleyici ağlatan bir bölüm oldu. Son bölüm de neler yaşandı ?

Çağatay’ın kurduğu tuzakla Koçovalılar’a büyük bir ateş düşecek ve Selim, Yamaç’ın kucağında son nefesini verecek. Koçovalı ailesi Selim’in ölümüyle derinden sarsılırken Akın babasının acısıyla saldırıya geçecek. Koçovalılar kaybettikleri oğullarının yasını tutarken Çukur onları yalnız bırakmayacak ve Selim’in cenazesinde duygu yüklü anlar yaşanacak. Ogeday’ın geri dönmesi ile bir anda elindeki büyük kozu kaybeden Çağatay ise kendisini Cengiz’in hedef tahtasında bulurken, işleri lehine çevirmenin yollarını arayacak. Koçovalı ailesi Selim’in kaybıyla yüzleşmeye çalışırken abisinin intikamını almaya yemin eden Yamaç, Cengiz’e hiç beklemediği bir darbe indirecek.

Yeni bölümlerde amca Cumali Koçavalı dahil olacak mı bilinmiyor. Ancak Akın ve Yamaç rüzgarları esecek. Dizinin bu sezon final yapacağı duyurulmuştu.