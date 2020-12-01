Çukur'un Vartolu Sadettin'i nerede? Diziden ayrıldı mı?

Sevilen dizi Çukur'da bir süredir rol almayan Erkan Koçak Köstendil merak edilmeye başladı. Korona olduğu ve bu sebeplerden diziye ara verdiği düşünülen oyuncudan bilgi geldi.

Salgın nedeniyle setlerden uzak kalmayı tercih eden çift, oğullarını doğa ile iç içe karavanda büyüteceklerini söyledi. Çift bir süre önce Balıkesir Gömeç’teki Pateriça Plajı’nda kamp yapmaya başladı.

Sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflar sevenleri tarafından büyük ilgi gördü. Diziseverler Vartolu'yu ekranlarda görmek istese de çiftin kararı doğal ve sakın bir yaşam oldu.