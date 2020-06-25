Coşkun Sabah'dan ilginç posterler

Coşkun Sabah davetine katılamayan sanatçı dostlarının posterini yaptırdıCoşkun Sabah davetine katılamayan sanatçı dostlarının posterini yaptırdı

Coşkun Sabah yeni şarkısı 'Yalan Yıllar'ı düzenlediği basın toplantısı ile tanıttı. Sanatçı dostlarını da davet eden ama pek çoğunun salgın nedeniyle ve şehir dışında olmalarından dolayı gelemediğini söyleyen Sabah, mekanı ünlü isimlerin posterleriyle doldurdu.

Türk müziğinin güçlü sesi ve bestekarı Coşkun Sabah önceki gün tek şarkıdan oluşan single’ının tanıtımını gerçekleştirdi. Yalan Yıllar şarkısının tanıtımını yapan Sabah uzun zaman sonra yeniden albüm yapmanın mutluluk olduğunu dile getirdi. Şimdiye kadar herkesin dilinde olan 95 tane şarkı yaptığını belirten sanatçı “Şarkılarım benim çocuklarım gibidir. 95 tane çocuğu olan bir baba gibiyim” dedi.

SÖZLERİM ÇARPITILDI

Pek çok ünlü sanatçı ile çeşitli çalışmalar yaptığını da dile getiren sanatçı, sanatçı dostlarının şehir dışında olması ve salgın nedeniyle evlerinden çıkamadıklarını o nedenle de tanıtım toplantısına katılamadığını söyledi. Ancak onlarla birlikte olmayı çok istediği için toplantı mekanını yıllar içinde çalıştığı sanatçı dostlarının fotoğrafları ile süsleyerek onları yanına getirmiş oldu.

“Parası olmayan beni anlayamaz” sözleriyle son zamanlara damgasını vuran ve çok sayı da eleştiri alan Coşkun Sabah, sözlerinin çarptırıldığını ifade ederek, “Benim ağzımdan ‘Geçinemiyorum’ kelimesi çıkmadı. Bunu ispat edene 1 Milyon dolar noter huzurunda vereceğim. Ben ‘3-4 ay sorun olmaz. Ama sonra da hazıra dağ dayanmaz’ dedim. Benim kızım yurtdışında iyi bir paraya okuyor, evinin sadece 900 euro kirası var. Benim şahsi kredilerim var. Çünkü rahat duran insanlar değiliz. Bir paramız birikiyor direk bir yer alıyorum. Bunların giderleri var. Benim söylediğimi kaç sanatçı söyledi ama kabak benim başıma patladı” dedi.

TAMER KARADAĞLI: SEN TÜRKİYE’NİN HAZİNESİSİN

Coşkun Sabah'ı bu önemli gününde yalnız bırakmayan Tamer Karadağlı Coşkun Sabah ile objektiflere poz verdikten sonra sanatçıya övgülerle dolu sözler söyledi. Taş fırın erkeği Tamer Karadağlı “Coşkun Sabah benim gözümde çok üretken ve kıymetli bir sanatçıdır. Bence o Türkiye'nin önemli hazinelerinden biridir” dedi.

ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİNE DEVAM

Çocuklar Duymasın dizisiyle ilgili olarak geçen ay, “Ben o proje de artık yokum” sözleri hatırlatılan Tamer Karadağlı, “Eylül’de çekimlere başlıyoruz. Ben yine varım proje de. Sadece bundan sonra her röportaj da farklı bir şey söyleyeceğim” diyerek gülümsedi. Dizi de çok büyük bir transfer olduğunu da söyleyen Karadağlı, “Onu Birol Güven’e sorun” diyerek topu yapımcısınıa attı. Tamer Karadağlı, sanatçı arkadaşlarının karantina döneminde yaptığı “geçinemiyorum” açıklamalarıyla ilgili de konuştu. “Benim bir sıkıntım olmadı. Kimsenin adına da konuşmam doğru değil. Her oyuncu aynı parayı kazanmıyor” dedi.