ÇOK ŞÜKÜR HERŞEY YOLUNDA

Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve Markalar Sokağı'nda araçlarını vale noktasında teslim eden çift, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdiler. Kendilerini görüntüleyen muhabirler ile ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmeyen ünlü sanatçı, "Herşey yolunda çok şükür. Sağlığımız yerinde." demekle yetindi. Alışveriş turu için Beymen başta olmak üzere dünyaca ünlü markaları tercih eden Ceceli çifti, daha sonra dostları ile buluşarak La Petite Maison restorana geçerek akşam yemeği yediler. Koronavirüs tedbirlerini alarak alışveriş turunu ve akşam yemeğini gerçekleştiren çift, geç saatlerde alışveriş merkezinden ayrıldılar.