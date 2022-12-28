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Çok Güzel Hareketler Bunlar Reyting Rekoru Dizinin Skecini Yaptı!
Çok Güzel Hareketler yeni bölümüyle bomba gibi gelmeye devam ediyor. Yeni bölümde son dönemin popüler dizisi Yalı Çapkını skeciyle ekran başındakileri kırdı geçirdi.
MAGAZİN 28.12.2022, 13:14
Çok Güzel Hareketler'den Yalı Çapkını skeci geliyor. Eser Yenenler'in sunumuyla ekrana gelen, Yılmaz Erdoğan'ın öğrencilerinin yer aldığı eğlence programının yeni bölümü merakla bekleniyor. Çok Güzel Hareketler 2 programı, Pazar akşamlarına renk katmaya devam ediyor.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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