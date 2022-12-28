Çok Güzel Hareketler Bunlar Reyting Rekoru Dizinin Skecini Yaptı!

Çok Güzel Hareketler'den Yalı Çapkını skeci geliyor. Eser Yenenler'in sunumuyla ekrana gelen, Yılmaz Erdoğan'ın öğrencilerinin yer aldığı eğlence programının yeni bölümü merakla bekleniyor. Çok Güzel Hareketler 2 programı, Pazar akşamlarına renk katmaya devam ediyor.