''Çocukluk'' dizisi final mi yapıyor? Yapımcılar ne dedi?

Fox'un sevilen dizisi Çocukluk final mi yapıyor? Dizinin son bölümü yayınlanmayınca izleyiciler final mi yapacak sorusunu sordu. Oysaki son bölümde adete heyecan doruklara ulaşmıştı. O gün dizi yerine bir sinema filmi yayınlandı. Gündem de final iddiaları dolaşırken yapımcı firmadan açıklama geldi. Dizinin final yapmayacağını 18 Aralık 2020 tarihinde yeni bölümle ekranda olacaklarını ve “Bu hafta ekranlarda olmayacağız, haftaya sürprizlerle dolu yeni bölümümüzde görüşmek üzere!' notunu ekledi.

Dizi severleri memnun eden bu açıklama yeni bölümler için daha fazla heyecan uyandırdı.