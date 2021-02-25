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ÇOCUKLARI İÇİN ALIŞVERİŞE GELDİLER

Başarılı sunucu ve oyuncu Doğa Rutkay ve eşi Kerimcan Kamal Vadistanbul’da görüntülendi.

ÇOCUKLARI İÇİN ALIŞVERİŞE GELDİLER

Çocukları için alışverişe geldiğini söyleyen çift çocuk ürünleri satan mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Alışveriş merkezine girerken muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak poz veren ünlü çift, ‘’Çocuklar Pandemiden dolayı evde çok vakit geçiriyorlar bizde onlara ufak sürprizler yapıyoruz ‘’ dedi.



EVDE KALMAK BANA İYİ GELDİ

Dünyaca ünlü rapçi Nicki Minaj'a benzerliğiyle dikkat çeken şarkıcı Derin Su geçtiğimiz gün Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Pandemi sürecini çok iyi değerlendirdiğini dile getiren şarkıcı,  "Evde kaldığımız bu süreçte bol bol besteler ürettim ve yeni şarkımın klip çalışmalarını da tamamladım. Bugüne kadar kimsenin cesaret edemediği ters köşe bir klip geliyor" diyen Derin Su, bu sözleri ile  sanat camiasındaki meslek taşlarına yaptığı küçük göndermesiyle akıllarda soru işareti bıraktı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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