Çıplak pozları ile İfşa alan Cem Özer açıklama yaptı.

Cem Özer’in gündeme bomba gibi düşen görüntüleri sonrasında yaşananlar oldukça dikkat çekiciydi. 2017 yılında Pınar Dura ile evlenen Cem Özer, bir kadın takipçisiyle sosyal medya özerinden yaptığı görüntülü görüşmelerin ortaya çıkması üzerine karısı ile beraber bir açıklama yaptı.

Cem Özer, "O bizim sıkıntı yaşadığımız dönemde bu kadının ısrarlarına dayanamayıp bir hata ettim. Sebebi de ortaya çıktı. Bir menfaat elde etmek üzere yapılmış. Bir aracıyla arandım ben 'sana bir ceza keseceğiz' dediler. Canım karımdan özür diliyorum. Gerçekten yaptığım bir hataydı. Ona teşekkür ediyorum benim yanımda, beni anladı" ifadelerini kullandı.

''Bu kadının evli olduğunu öğrenince görüşmeyi kestim. Beni aramaya başlayınca her yerden engelledim. Pandemi döneminde beni yeniden yalvar yakar sosyal medyadan aradı. 35 dakika canlı görüşme var. Kendisini taciz ettiğini düşündüğü bir insanla neden 35 dakika kameralı görüşür?''

Cem Özer görüntüleri kaydeden şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi:

"Sayın Cem Özer ile ilgili bugün itibari ile basına da yansıyan, Şüpheli şahısların kendisi aleyhine ve Yasaya aykırı şekilde kişisel verilerinin ve görüntülerini kaydederek işledikleri suç konusuna istinaden yayın yasağı ve erişimin engellenmesi başvuruları ivedilikle gerçekleştirilmekte olup bilhassa bu görüntülere ilişkin şantaj ve tehdit fiillerinde bulunan organize suç çetesi şekilde hareket eden kötü niyetli şahıslar aleyhine de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde vekilleri aracılığı ile suç duyurusunda bulunulmaktadır.

Sayın Basın Mensuplarımızdan da suç konusu durumu desteklememek ve şüphelilerin amacına hizmet etmiş olmamak adına, gerek ailevi gerekse de mesleki önceliklerini koruyarak Sayın Cem Özer ile iş birliği içinde olmalarını ve hassasiyetle yaklaşmalarını rica ederiz."