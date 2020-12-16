Cinsel saldırıya uğrayan 2 aylık buzağı ve annesinin yardımına Haluk Levent koştu!

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde akıl almaz bir olay yaşandı. 2 aylık buzağı ile annesi cinsel saldırıya uğradı.Duruma el atan sanatçı Haluk Levent 2 aylık buzağı ile annesi ni satın alındı. Buzağı ve annesi kamyonetle boğa Ferdinand'ın da bulunduğu İzmir'deki çiftliğe götürüldü. Buzağı ve annesinin sahibi Abdulkerim Gürbüz, "Yazın üzücü bir olay yaşadık, Haluk Levent hayvanlarımıza ücretini ödeyerek sahip çıktı. Haluk Levent abimize teşekkür ederiz. Çiftlikte hayvanlarımızın daha güzel yaşayacaklarına inanıyorum" dedi.

Gazipaşa ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde hayvancılık yapan Abdulkerim Gürbüz, 9 Ağustos günü arkadaşıyla birlikte piknik için hazırlanırken hayvanlarına yem ve su vermek için ahıra gitti. Ahırın kapısının açık olmasından şüphelenen Gürbüz, içeri girdiğinde, iddiaya göre G.E.'nin 2 aylık buzağıya cinsel saldırıda bulunduğunu gördü. Ahıra giren Gürbüz'ü gören G.E., panikleyerek indirdiği pantolonunu çekmeye çalıştı.

Gürbüz'ün şikayeti üzerine jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan G.E., ifadesinde suçlamayı kabul etmedi. Şüpheli, kümes hayvanlarına zarar veren köpeğe bakmak için ahıra girdiğini ileri sürdü. Şüpheli G.E.'den ve buzağıdan alınan örnekler ise Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi. Gelen sonuçlarda G.E.'nin DNA'sıyla buzağıdan alınan DNA'nın uyumlu olduğu belirtildi. Konuyu inceleyen Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, G.E.'nin 'mala zarar verme' suçunu işlemediğini, Hayvanları Koruma Kanunu'na göre idari para cezasıyla cezalandırılmasına, kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Karara, buzağının sahibi Abdulkerim Gürbüz ve hayvan severler tepki gösterdi

Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu Başkanı Avukat Alev Arsan, kararın hatalı olduğunu belirtti. Arsan, "G.E. isimli kişi Abdulkerim Gürbüz tarafından suçüstü yakalanıyor. Müvekkilimiz suç duyurusunda bulunuyor; ancak Cumhuriyet Savcılığı tarafından 'mala zarar verme' suçu oluşmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı veriliyor. Halbuki Jandarma Kriminal Laboratuvarı tarafından alınan swap örneklerinde şüpheli G.E.'nin DNA örnekleriyle, buzağıdan alınan örneklerdeki DNA örnekleri eşleşiyor. Yani şüpheli tarafından buzağıya cinsel saldırıda bulunulduğu açık ve net olarak belgeleniyor. Biz bu hatalı karara, itiraz ettik, eksik yapılan nitelendirme nedeniyle de konut dokunulmazlığının ihlali ve hayasızca hareketler suçundan dolayı ek suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Sanatçı Haluk Levent, buzağı ve annesinin sahibi Abdulkerim Gürbüz'le iletişime geçip, hayvanların bedelini ödeyip satın aldı. Dün İzmir'deki çiftlikten gönderilen hayvan nakil aracı Gazipaşa'nın Yeşilyurt Mahallesi'ne ulaşarak buzağı ve annesini alarak, çiftliğe götürmek üzere yola çıktı.