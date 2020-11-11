ÇİFTE KUTLAMA

Sahnelerin usta ismi Ahmet Selçuk İlkan ile SRH yapım şirketi sahibi Ümit Saruhanoğulları, önceki akşam Kalamış'ta bir restaurant'ta görüntülendiler. İki yakın dost olan Ahmet Selçuk İlkan ile Ümit Saruhanoğulları doğum günleri aynı güne denk geldiği için birlikte pasta keserek kutladılar. Doğum gününe Vahe Kılıçarslan, Şenol İpek ve ses sanatçısı Gültekin Gönülaçar katıldı...