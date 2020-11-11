Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona corona koronavirüs salgın survivor
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 693 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 86 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 2...
2021 'Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı' ilan edildi
2021 'Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı'...
Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar 7 milyar fidanın toprakla buluşmasını sağlamak
Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar...
Biz ne Biden şakşakçısıyız ne Trump sevdalısıyız
Biz ne Biden şakşakçısıyız ne...
Düzce depreminin üzerinden 21 yıl geçti
Düzce depreminin üzerinden 21 yıl...

ÇİFTE KUTLAMA

Sahnelerin usta ismi Ahmet Selçuk İlkan ile SRH yapım şirketi sahibi Ümit Saruhanoğulları, önceki akşam Kalamış'ta bir restaurant'ta görüntülendiler.

ÇİFTE KUTLAMA

Sahnelerin usta ismi Ahmet Selçuk İlkan ile SRH yapım şirketi sahibi Ümit Saruhanoğulları, önceki akşam Kalamış'ta bir restaurant'ta görüntülendiler. İki yakın dost olan Ahmet Selçuk İlkan ile Ümit Saruhanoğulları doğum günleri aynı güne denk geldiği için birlikte pasta keserek kutladılar. Doğum gününe Vahe Kılıçarslan, Şenol İpek ve ses sanatçısı Gültekin Gönülaçar katıldı... 

Anahtar Kelimeler:
Ahmet Selçuk İlkanÜmit SaruhanoğullarıSRH
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.