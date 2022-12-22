Ciciş Kardeşlerin Evine Fuhuş Baskını!

Küçük Çocuga yönelik cinsel istismar davası devam eden Esra Ersoy, bir süre önce 'Basit yaralama' suçundan tutuklu bulunduğu Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan Covid-19 tedbirleri kapsamında ikametin de bulunan karakola imza vermek şartıyla tahliye edilmişti.

Suçunu kesinleşmesinin ardından İmza atmak için geçtiğimiz mart atında Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Etiler Şehit Naci Soydan Polis Merkezi Amirliği'ne gelen Esra Ersoy'un yakalama kararının olmasıyla gözaltına alınarak sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Savcılığın 'Elektronik eşyalara el koyma' kararı göndermesi üzerine dün akşam saatlerinde Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, Ersoy’un evine baskın düzenledi.

Baskında tüm elektronik eşyalara el konulurken, Ceyda Ersoy'a ait kokain bulundu.