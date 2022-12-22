Ceyda Ateş Amerika'da Yaşamın Zorluklarından Bahsetti

Ünlü çift Amerika hayaliyle yaşayan Türk vatandaşları uyardı. Buğra Toplusoy Amerika'da yaşamın zor olduğunu belirterek "Miami'de bir ev kirası 1500 dolar, 5 bin dolar kazanmadan burada hayatını idame ettirmek çok zor" dedi

Sosyal medyadan bu açıklamanın ardından bir çok eleştiri geldi;

( O zaman neden ülkene dönmüyorsun, Sanki Burada Bedava Yaşıyoruz) şeklinde eleştiriler geldi.