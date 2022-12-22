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Ceyda Ateş Amerika'da Yaşamın Zorluklarından Bahsetti
2018 yılında hamile kaldıktan sonra evlenen başarılı oyuncu Ceyda Ateş ve Buğra Toplusoy çifti Miami'ye yerleşmişti. Ünlü çift Amerika hayaliyle yaşayan Türk vatandaşları uyardı. Buğra Toplusoy Amerika'da yaşamın zor olduğunu belirterek "Miami'de bir ev kirası 1500 dolar, 5 bin dolar kazanmadan burada hayatını idame ettirmek çok zor" dedi
MAGAZİN 22.12.2022, 15:18 22.12.2022, 15:37
Ünlü çift Amerika hayaliyle yaşayan Türk vatandaşları uyardı. Buğra Toplusoy Amerika'da yaşamın zor olduğunu belirterek "Miami'de bir ev kirası 1500 dolar, 5 bin dolar kazanmadan burada hayatını idame ettirmek çok zor" dedi
Sosyal medyadan bu açıklamanın ardından bir çok eleştiri geldi;
( O zaman neden ülkene dönmüyorsun, Sanki Burada Bedava Yaşıyoruz) şeklinde eleştiriler geldi.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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