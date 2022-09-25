CEMRE KURUM KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?
Yönetmenliğini Gürsel Ateş ve Reyhan Usta’nin yaptığı günlük dizi Aşk ve Umut oyuncuları ve konusu ile merak edildi. Bu isimlerden bir de güzelliğiyle dikkat çeken Cemre Kurum oldu. Kurum, dizide Elif karakterine hayat verecek. İşte Cemre Kurum ve dizi hakkında bilgiler...
MAGAZİN 25.09.2022, 22:44
1997 yılının Ocak ayında Adana’da dünyaya gelmiş, aslen de Adana’lıdır. Günümüzde eğitim hayatını Marmara Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde devam ettirmektedir. Güzel isim ilk oyunculuk deneyimini 2017 senesinde Kanal D ekranlarında yayınlanan Hıçkırık isimli dizi ile gerçekleştirmiştir. Bu dizide Nurseli İdiz, Barış Arda Hacıoğlu ve Sezgi Sena Akay gibi isimlerle birlikte rol almıştır.
2018 yılında Üç Harflilerin Musallat Olduğu Büyülü Konakta Ruh Çağıran Gençlerin Hazin Hikayesi adlı sinema filminde rol aldı. Yine aynı senede Youtube üzerinden yayınlanmış olan G.İ.F. İnternet Dizisi Bir Yaz Hikayesi’nin oyuncu kadrosunda yer aldı.
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