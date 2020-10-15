CEMİYET HAYATININ ÜNLÜ İSİMLERİ YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ

Meos Balık'ın sahibi Mehmet Fener'in ev sahipliğindeki yemeğe Ender Saraç, Cem-Hülya Kalyoncu, Burcu- Emre Ziyal ve Zahide Yetiş katıldı. Yetiş, yeni sezonda gerçekleşecek olan projelerinden bahsederken, bir hayli neşeli olduğu gözlendi.
LİNET MENASHE
YENİ ALBÜM YEMEĞİ
Şarkıcı Linet Menashe, önceki gün Aqua Florya AVM’de görüntülendi.
Yalnız geldiği AVM’de gün boyu marka mağazaları dolaşarak, alışveriş yaptı. Sonrasında ekibi ile birlikte Meos Balık’ta akşam yemeği yiyen Linet, çıkışta kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Linet, “Yakın zamanda müzik severlerle buluşturacağımız eski ve yeni şarkılardan oluşan derleme bir albüm çalışması hazırlığı içindeyiz” dedi.