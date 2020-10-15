CEMİYET HAYATININ ÜNLÜ İSİMLERİ YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ

Yalnız geldiği AVM’de gün boyu marka mağazaları dolaşarak, alışveriş yaptı. Sonrasında ekibi ile birlikte Meos Balık’ta akşam yemeği yiyen Linet, çıkışta kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Linet, “Yakın zamanda müzik severlerle buluşturacağımız eski ve yeni şarkılardan oluşan derleme bir albüm çalışması hazırlığı içindeyiz” dedi.