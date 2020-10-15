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CEMİYET HAYATININ ÜNLÜ İSİMLERİ YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ

Pandemi ile birlikte sosyal hayata ara veren cemiyet hayatının ünlü isimleri Aqua Florya'daki Meos Balık'ta bir araya geldi.

CEMİYET HAYATININ ÜNLÜ İSİMLERİ YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ
Meos Balık'ın sahibi Mehmet Fener'in ev sahipliğindeki yemeğe Ender Saraç, Cem-Hülya Kalyoncu, Burcu- Emre Ziyal ve Zahide Yetiş katıldı. Yetiş, yeni sezonda gerçekleşecek olan projelerinden bahsederken, bir hayli neşeli olduğu gözlendi.
LİNET MENASHE
YENİ ALBÜM YEMEĞİ 
Şarkıcı Linet Menashe, önceki gün Aqua Florya AVM’de görüntülendi. 
Yalnız geldiği AVM’de gün boyu marka mağazaları dolaşarak, alışveriş yaptı. Sonrasında ekibi ile birlikte Meos Balık’ta akşam yemeği yiyen Linet, çıkışta kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Linet, “Yakın zamanda müzik severlerle buluşturacağımız eski ve yeni şarkılardan oluşan derleme bir albüm çalışması hazırlığı içindeyiz” dedi.

 

 

Anahtar Kelimeler:
Aqua FloryaMeos BalıkEnder SaraçCemHülya Kalyoncu
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