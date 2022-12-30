CEMAL CAN CANSEVEN'den YENİ YILA YENİ PROJE

Katıldığı yarışmayla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Cemal Can Canseven, önceki gün Vadistanbul’da görüntülendi. Öğle saatlerinde alışveriş için geldiğini söyleyen Canseven, bir süre Vadistanbul Moda Caddesi'nde bulunan dünyaca ünlü markaların vitrinlerini inceledi. Yeni yıla yeni projeyle girmek için hazırlandığını söyleyen Canseven; ”Yeni yıl için çok çalışıyorum. Televizyon ve dijitalde olacağım yeni projeler var. Umarım hayırlısı olur.” dedi. Mütevazı ve samimi tavırlarıyla gazetecilere teşekkür eden Canseven, daha sonra alışveriş merkezinden ayrıldı.