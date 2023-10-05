  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Cem Yılmaz'dan tam destek

Cem Yılmaz'dan tam destek

Yayınlanma:
Cem Yılmaz'dan tam destek
Yakın dostu Uraz Kaygılaroğlu’nun Türkiye'de ilk kez sahneye uyarlanan ‘Aşık Shakespeare’ adlı tiyatro oyununun prömiyerini izlemeye ve destek olmaya gelen Cem Yılmaz, neşeli ve eğlenceli tavırlarıyla dikkat çekti.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, önceki gün Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Yakın dostu Uraz Kaygılaroğlu’nun Türkiye'de ilk kez sahneye uyarlanan ‘Aşık Shakespeare’ adlı tiyatro oyununun prömiyerini izlemeye ve destek olmaya gelen başarılı komedyen, neşeli ve eğlenceli tavırlarıyla dikkat çekti. Sahne öncesi yakın arkadaşlarıyla Zorlu PSM’de bulunan bir restoranda sohbet eden Cem Yılmaz, sahne öncesi muhabir arkadaşlara poz verdi. Ünlü komedyen, gösteri saatinin gelmesiyle birlikte soluğu Turkcell sahnesinde aldı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Magazin
Göz kamaştırdı
Göz kamaştırdı
Tiyatroya anne-kız desteği
Tiyatroya anne-kız desteği
Rosa Ghodsifar İkinci Tekli Çıkıyor
Rosa Ghodsifar İkinci Tekli Çıkıyor
Nilay Dorsa'dan toksik ilişkilere şarkılı gönderme
Nilay Dorsa'dan toksik ilişkilere şarkılı gönderme
Enes Yolcu ve Sinan Akçıl'dan Ortak Şarkı
Enes Yolcu ve Sinan Akçıl'dan Ortak Şarkı
Emre Aydın Yağmura Altında Dört Bin Kişiye Konser Verdi
Emre Aydın Yağmura Altında Dört Bin Kişiye Konser Verdi
Hem iş hem alışveriş
Hem iş hem alışveriş