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Cem Yılmaz, oğlu Kemal ile pozu çok konuşuldu

Cem Yılmaz oğluyla birlikte fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafının altına asker arkadaşı notu düşen Cem Yılmaz kısa sürede fotoğrafa çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Cem Yılmaz, oğlu Kemal ile pozu çok konuşuldu

Yılmaz, 7 yaşındaki oğlu Kemal ile fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Yılmaz, paylaşımına “Asker ziyareti” notunu düştü. Cem Yılmaz’ın paylaşımı takipçilerinden kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Öte yandan ünlü komedyen, son filmi ‘Karakomik Filmler 2’nin Netflix’te yayınlamasının ardından, filminin duyurusunu yapmadığı için dijital yayın platformuna tepki göstermişti.

Yılmaz’ın, “Tatlım, bizim film sizde dün çıkmış olması lazım, ‘Tweet atma’ mı dediler yoksa?” sözlerinden sonra, Netflix sosyal medya hesapları üzerinden filmle ilgili duyuru yapmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Cem YılmazKemal YılmazAsker Arkadaşı
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