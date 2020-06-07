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Cem Yılmaz havuzlu görüntülerine yayın yasağı getirtti

Evinin bahçesinde sevgilisi Serenay Sarıkaya ile havuz keyfi yaparken görüntülenen komedyan Cem Yılmaz, mahkemeye başvurmuş ve söz konusu görüntülerin engellenmesini talep etmişti. Yılmaz'ın erişim engeli talebi kabul edildi.

Cem Yılmaz havuzlu görüntülerine yayın yasağı getirtti

Aşkları ile 2020 yılına damga vuran Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çifti geçtiğimiz gün havuzdayken çekildiği görüntüler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Evlerinin bahçesinde havuz keyfi yaparken görüntülenen Yılmaz, bahçelerinin içini gözetleyen ve izinsiz görüntü alan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yılmaz, evinin yolunun uzak olduğunu, evin görülebileceği alanın ağaçlarla kaplı olduğunu belirtip kendisini görüntüleyen magazincilerin ağaçların arasına düzenek kurup, tele objektif kamera ile gizlice neredeyse çıplak denilebilecek görüntülerini çektiğini ifade etti. Ünlü komedyen bu görüntülerin alenileştirilerek sosyal medya hesaplarından paylaşan kişilerin tespit edilerek cezalandırılmasını istedi. Yılmaz’ın suç duyurusunun ardından İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak Serenay Sarıkaya ile birlikte bikinili fotoğraflarının sosyal medyadan kaldırılmasını talep etti.

CEM YILMAZ MAHKEME KARARINI PAYLAŞTI

Sosyal medya sayfasından mahkeme kararını paylaşan komedyen Cem Yılmaz, mahkeme heyeti tarafından erişim engelleme kararı verildiğini takipçilerine duyurdu.

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Cem YılmazHavuzSerenay SarıkayaYayın Yasağı
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