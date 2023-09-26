Cansu Tosun ve Oğlu Marsel, Vadistanbul'da Güneşli Günün Keyfini Çıkardı

Ünlü oyuncu Cansu Tosun, önceki gün oğlu Marsel ile birlikte Vadistanbul'da görüntülendi. Öğlen saatlerinde alışveriş merkezine gelen anne-oğul ikili, güneşli havanın tadını çıkardı.

Anne olduktan sonra televizyon ekranlarından uzak kalan Cansu Tosun, yeni sezona seyirciyle buluşmaya gün saydığını ifade etti. Tosun şunları söyledi: "Uzun bir süre ekranlarda yer almadım. Heyecan verici bir senaryo ile tekrar izleyicilerin karşısına çıkacağım. İzleyicilerin tepkisini merakla bekliyorum."dedi.