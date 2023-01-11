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CANSU TOSUN "SETLERİ ÖZLEMİŞİM"
MAGAZİN 11.01.2023, 10:17
Bir süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu Cansu Tosun, önceki gün önceki gün Vadistanbul’da görüntülendi. Anne olduktan sonra ekranlara ara veren güzel oyuncu, Islandy markasının reklam yüzü oldu. Yakında Beymen mağazanda satışa sunulacağını söyleyen Cansu Tosun; ”Uzun zaman sonra böyle güzel bir projede olduğum için mutluyum. Setleri özlemişim, eşim Erkan’da destek oldu. Beraber güzel bir çalışmaya imza attık” dedi. Mütevazı ve samimi tavırlarıyla gazetecilere teşekkür eden Tosun, daha sonra alışveriş merkezinden ayrıldı.
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