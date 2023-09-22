Cansu Tosun, 'Pembe Pırlantalar' Tiyatro Oyunu Öncesi Watergarden İstanbul'da

Cansu Tosun, önceki gün Watergarden İstanbul'da görüntülendi. Tolga Güleryüz anısına sahnelenen 'Pembe Pırlantalar' adlı tiyatro oyununda rol alan Tosun, oyun öncesinde arkadaşlarıyla buluşarak dondurma keyfi yaptı.

Tarzını konuşturan Cansu Tosun, file çantası ve kovboyları anımsatan kombiniyle dikkatleri üzerine topladı. Tiyatro oyunu için çok çalıştıklarını da ifade eden Tosun, ilk tiyatro oyunu olduğu içinde çok heyecanlı olduğunu belirtti.