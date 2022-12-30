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CANSU TOSUN- ERKAN KÖSTENDİL EL ELE ALIŞVERİŞ
MAGAZİN 30.12.2022, 10:13 30.12.2022, 10:15
Güzel oyuncu Cansu Tosun, kendisi gibi oyuncu olan Erkan Kolçak Köstendil ile birlikte önceki gün Vadistanbul’da görüntülendi. Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve Vadistanbul Moda Caddesi'nde bulunan dünyaca ünlü mağazaları turlayan çift, el ele görüntülendi. Eşi vitrinleri incelerken elini bir an olsun bırakmayan Erkan Köstendil; ”Yılbaşı alışverişimizi yaptık evimize geri dönüyoruz. Ailecek bol bol keyifli vakit geçiriyoruz. Yeni proje okuyup değerlendirme aşamasındayız.” dedi. Gazetecilere mutlu yıllar dileyen çift, daha sonra alışveriş merkezinden ayrıldı.
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