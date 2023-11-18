Cansu Dere'nin Yabancı Hayranları

Ekranların güzel ve başarılı oyuncularından birisi olan Cansu Dere, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Tek başına alışverişe çıkan ve ilk durak olarak Beymen mağazasına giren güzel oyuncu, bir süre mağazayı dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceledi.

Özellikle yabancı hayranlarının yoğun ilgisine maruz kalan başarılı oyuncu, yanına gelen sevenleriyle ayak üstü sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

AVM çıkışı muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren Cansu Dere, doğal ve sade güzelliğinin yanı sıra, şık tarzıyla da adeta göz kamaştırdı.