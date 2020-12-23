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Canlı yayında ihbar! Polisler yayını bastı!

Canlı yayında yaşanan ilginç anlar ve sonrası !

Canlı yayında ihbar! Polisler yayını bastı!

Uydu aracılığıyla ulusal yayın yapılan bir televizyon kanalında değişik anlar yaşandı.  Kadın Destek Uygulaması'ndan (KADES) yardım isteyince polis harekete geçti. Polislerin bir anda  stüdyoya gelmesi seyircileri ve kanaldakileri şaşırttı. Uygulamadan yardım istedikten sonra polisler 3 dk içinde geldiler. 

Nurbay Usta’nın hazırlayıp sunduğu ‘Müzik Pınarı’ programı stüdyosunda, Nurbay Usta, şiddete uğrayan kadınların acil durumlarda kullanabilmeleri için geliştirilen KADES'in nasıl çalıştığını anlatmak için cep telefonuna uygulamayı kurdu.

KADES uygulamasının önemini anlatmak farkındalık yaratmak için yapılan bu eylemden polislerin haberi yoktu. Polisler bir stüdyoya geldiklerinden habersizdiler.  Durumu polislere anlatan sunucu, amaçlarının uygulamayı tanıtıp, farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Nurbay Usta ve konuğu Akgül, açtıkları 'Irkçılığa, kadına şiddete ve çocuk istismarına hayır' yazılı pankartla ekiplere teşekkür edip, kolaylıklar diledi. Polis ekipleri de sunucu ve konuğuna teşekkür etti.

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