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CANER ERKİN-MİHRAN ELA ERKİN BABA KIZ GÜNÜ
MAGAZİN 13.01.2023, 11:29
Son olarak Fatih Karagümrük kulübünde forma giyen başarılı futbolcu Caner Erkin ve kızı Mihran Ela Erkin, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Akşam saatlerinde vale noktasında araçlarını bekledikleri sırada gazetecilerle karşılaşan tecrübeli futbolcu ve kızı, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdi. Güzel oyuncu Şükran Ovalı mutlu bir evliliği olan Erkin; "Şükran bugün sette, bizde kızımla birlikte 'baba-kız günü' yapmak istedik. Birlikte alışverişe çıktık." demekle yetinen ünlü futbolcu, transfer haberleriyle ilgili soru almayarak gelen özel araçlarına binip alışveriş merkezinden ayrıldı.
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