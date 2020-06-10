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Caner Çalışır ile Kerimcan Durmaz neden küstü?

Çektiği eğlenceli videolarla ve "Ablan star bebeğim" sözlüyle tanınan 31 yaşındaki Caner Çalışır, bugün sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kerimcan Durmaz ile çektiği videolardan sonra büyük popülerlik yakalayan genç fenomenin yakın dostu Kerimcan'la küs olarak öldüğü iddiası ortaya atıldı.

Caner Çalışır ile Kerimcan Durmaz neden küstü?

Ünlü sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, bu sabah geçirdiği kalp krizi nedeniyle 31 yaşında hayata gözlerini yumdu. Eski dostunun ani ölümüyle yıkılan Kerimcan Durmaz ise mezarlıkta elleriyle yüzünü kapatarak gözyaşlarına boğuldu.

ARKADAŞIYLA KÜS OLARAK AYRILDI

Kerimcan Durmaz, eskiden yediği içtiği ayrı gitmeyen ancak şimdilerde küs olduğu Caner Çalışır’ın ölüm haberiyle yıkıldı. Eski dostunu küs bir şekilde toprağa verdiği için büyük acılar yaşayan Kerimcan, Çalışır’ın mezarı başında gözyaşlarına boğuldu. Durmaz bir ara gözyaşlarını silerek arkadaşının mezarına su döküp dua etti. Öte yandan Caner Çalışır’ın bir arkadaşıyla mesajlaşma görüntüsü sosyal medyadan paylaşıldı. Çalışır'ın 3 gün önce ünlü bir arkadaşıyla yazışmasında yalnızlık vurgusu yapması dikkat çekiyor…

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