Can Yaman Takipçisiyle şakalaştı

Final yapan Erkenci Kuş dizisinden sonra soluğu İtalya'da alan Can Yaman'ın yarattığı izdiham devam ediyor. Yakışıklı oyuncu sosyal medya hesabından yayınladığı video ile etrafında toplanan kalabalığı gösterdi. Ünlü oyuncu bu paylaşımı önce “Sevgi seli gece gündüz sürüyor” notu ile yapmıştı. Fakat bir takipçisi "Kral toplasan 50 kişi vardır ne sevgi selinden bahsediyorsun" yorumunu yazınca kendi notunu değiştirip "Toplasan 50 kişilik (!) mütevazı sevgi seli gece gündüz sürüyor :)" diye değiştirdi.