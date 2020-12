Can Yaman bölüm başına 925 bin TL alacak!

Yakışıklı oyuncu Can Yaman Türkiye ve yurtdışında ciddi bir hayran kitlesine sahip, daha önce Roma ve Yunanistan’a giden Can Yaman havalimanında yüzlerce hayranı karşılamış, polis, izdihama karşı oyuncunun etrafında güvenlik koridoru oluşturmuştu. ‘Erkenci Kuş’ dizisiyle yıldızı parlayan Can Yaman İtalya'da bir dizi anlaşmasına imza attı. Oyuncunun bölüm başına alacağı tutar şok etti!

Can Yaman, 10 bölüm olarak planan dizide başrol oyuncusu olarak sözleşme imzaladı. 31 yaşındaki oyuncu, 'Sandokan' dizisinden bölüm başına da 100 bin Euro yani yaklaşık 925 bin TL alacak.

'Sandokan' dizisinin çekimleri 2021 yılının ekim ayında başlayacak. Öncesinde ünlü oyuncu, sıkı bir hazırlık kampına girecek. İtalyan halkının bir döneme damga vuran 'Sandokan' karakteri böylece Can Yaman'la yeniden hayat bulacak.