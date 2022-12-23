Camdaki Kız oyuncuları Feyyaz Serifoglu ve Hamza Yazıcı'dan Ronaldo ve Messi pozu
Geçtiğimiz günlerde basında yer alan Ronaldo ile Messi'nin tavla oynadığı pozlar çok konuşulmuştu.
MAGAZİN 23.12.2022, 10:48
Bu kez aynı poz Camdaki Kız dizisinin setinden geldi. Dizinin basrol oyuncusu Feyyaz Şerifoglu ve Hamza Yazıcı sette satranç oynadıkları bir pozu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Fotograf ikilinin sevenleri tarafından büyük beğeni topladı.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
Röportaj & Söyleşi Tümü
Yeni Sayımız
Yeni Gün Gazetesi - 23.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 22.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 21.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 20.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 20.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Yeni Gün Gazetesi - 19.12.2022 Manşeti
Aralık 2022
Namaz Vakti 23 Aralık 2022
|İmsak
|06:47
|Güneş
|08:19
|Öğle
|13:08
|İkindi
|15:26
|Akşam
|17:47
|Yatsı
|19:13
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Başakşehir
|14
|27
|4. Adana Demirspor
|13
|24
|5. Konyaspor
|14
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Ankaragücü
|14
|16
|12. Antalyaspor
|13
|16
|13. Giresunspor
|13
|15
|14. Kasımpaşa
|13
|15
|15. Hatayspor
|13
|14
|16. Karagümrük
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|17
|38
|2. Samsunspor
|17
|29
|3. Pendikspor
|17
|29
|4. Bodrumspor
|17
|29
|5. Rizespor
|17
|29
|6. Keçiörengücü
|17
|29
|7. Bandırmaspor
|17
|28
|8. Manisa FK
|17
|27
|9. Boluspor
|17
|27
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|17
|24
|12. Altay
|17
|21
|13. Erzurumspor
|17
|20
|14. Adanaspor
|17
|18
|15. Tuzlaspor
|17
|16
|16. Ö.K Yeni Malatya
|17
|15
|17. Altınordu
|17
|12
|18. Denizlispor
|17
|12
|19. Gençlerbirliği
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4