Çağlar Ertuğrul: Yeni projeler olacak

Yakışıklı oyuncu Çağlar Ertuğrul, geçtiğimiz gün Metropol İstanbul'da görüntülendi.

Tek başına geldiği alışveriş merkezinde, Dasdas Sahne'ye tiyatro provasına giden Ertuğrul, yeni tiyatro oyunlarıyla ilgili heyecanını paylaştı.

Ertuğrul; "Yeni oyunumuz var onun için provaya geldim. Çok heyecanlıyız oyun için ve çok çalışıyoruz" dedi. Pandemiyle beraber Urla'ya yerleşen fakat yakın zamanda işlerden dolayı tekrardan İstanbul'a döndüğünü ifade eden Çağlar Ertuğrul, ''İş durumu olmasaydı açıkcası dönme fikri hiç aklımda yoktu. 1 hafta oldu tekrardan İstanbul'a taşınalı. Keşke bir iş İzmir taraflarında çekilse de o projede severek oynasam ama bu işin ana merkezi İstanbul.'' dedi. "Senaryo okuyorum. Yeni projeler olacak. Ancak şu an için net olmadığı için bir şey söylemek istemiyorum" dedi.