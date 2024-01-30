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Çağla Şıkel Şaşkınlığını Gizleyemedi

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Çağla Şıkel Şaşkınlığını Gizleyemedi
Body Worlds: Animal Inside Out-Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi'ni ziyaret eden Çağla Şıkel, hayvan figürleri ve anatomileri karşısında büyük bir hayranlıkla dolup taştı.

Çağla Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte Metropol İstanbul'da görüntülendi.

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Akşam saatlerinde geldikleri alışveriş merkezinde, 'Body Worlds: Animal Inside Out-Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi'ni ziyaret eden Çağla Şıkel, hayvan figürleri ve anatomileri karşısında büyük bir hayranlıkla dolup taştı.

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Gözlerini serginin etkileyici içeriğinden alamayan Çağla Şıkel, sergiyi büyük bir ilgiyle gezerek keyifli vakit geçirdi.

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Kaynak:Haber Kaynağı

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