Çağla Şıkel Şaşkınlığını Gizleyemedi
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Body Worlds: Animal Inside Out-Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi'ni ziyaret eden Çağla Şıkel, hayvan figürleri ve anatomileri karşısında büyük bir hayranlıkla dolup taştı.
Çağla Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte Metropol İstanbul'da görüntülendi.
Akşam saatlerinde geldikleri alışveriş merkezinde, 'Body Worlds: Animal Inside Out-Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi'ni ziyaret eden Çağla Şıkel, hayvan figürleri ve anatomileri karşısında büyük bir hayranlıkla dolup taştı.
Gözlerini serginin etkileyici içeriğinden alamayan Çağla Şıkel, sergiyi büyük bir ilgiyle gezerek keyifli vakit geçirdi.
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