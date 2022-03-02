Çağla Şikel Koronavirüse Yakalandı
Hafta için her gün FOX TV'de yayınlanan 'Çağla ile Yeni Bir Gün' programını sunan ünlü sunucunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Instagram hesabı üzerinden açıklama yapan Şıkel, "Merak edenler için ilk kez pozitifiz ama iyi bir süre dinleneceğiz" ifadelerini kullandı.
MAGAZİN 02.03.2022, 16:42
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Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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