Çağla Şıkel: Aşk Orucunu Nasıl Bozdu?

Çağla Şıkel, 7 yıl evli kaldığı ünlü sanatçı Emre Altuğ'dan iki çocuk sahibi oldu: Kuzey ve Uzay. Ayrıldıktan sonra uzun bir dönem kimseyle romantik bir ilişkiye girmeyen Şıkel, 8 yıl süren aşk orucunu avukat Nail Gönenli ile sona erdirdi. Yeni ilişkisiyle manşetlere çıkan Şıkel, evlilik olasılığı üzerine konuştu.

Ünlü Modelin Yıldızı Nasıl Yükseldi?

1997 yılında Miss Turkey yarışmasında taç giyen Çağla Şıkel, ün kazanmaya başladı ve Emre Altuğ ile dört yıllık bir ilişkisinin ardından 2008 yılında evlendi. Fakat bu evlilik 2015 yılında sona erdi. Boşandıktan sonra çocukları için iyi bir ilişki sürdüren Şıkel ve Altuğ, aile yapısına verdiği önemle takdir topluyor.

Çağla Şıkel ve Nail Gönenli'nin Yeni İlişkisi

Çağla Şıkel, ünlü model ve televizyon sunucusu, yeni aşkı Nail Gönenli ile oldukça mutlu görünüyor. İlk kez bir eğlence mekanında bir araya geldiklerinde görüntülenen ikili, kısa süre sonra birlikteliklerini resmi olarak duyurdu. Şıkel, son zamanlarda yaptığı açıklamalarda, "Karşılıklı olarak çok şanslı bir durumdayız" ifadesini kullandı.

Evlilik Hakkında Ne Düşünüyor?

Çağla Şıkel, yeni ilişkisi hakkında evlilikle ilgili herhangi bir bilgi vermeyi reddetti. Daha önce Emre Altuğ ile bir daha evlenmeyeceği yönünde bir anlaşma yaptığı iddialarına ilk kez cevap veren Şıkel, şu anda evlilik planı olmadığını belirtti.

Çağla Şıkel'in Aşk Anlayışı

Hayatında aşka yer olmadığına inanırken, Nail Gönenli'nin gösterdiği ilgi ve sevgiyle bu düşüncesini değiştirdiğini belirten Çağla Şıkel, "Uzun zamandır buna bir aralık bırakmıyordum ama hayatımda o aralığı açtı ve oradan girdi" şeklinde konuştu.

Ünlü model ve televizyon sunucusu Çağla Şıkel, 7 yıllık evliliğinin ardından 8 yıl süren aşk orucunu Nail Gönenli ile bozdu ve yeni bir sayfa açtı. Emre Altuğ ile boşandıktan sonra bir daha evlenmeyeceği konusunda söylentiler olsa da, Şıkel, bu konuda net bir bilgi vermekten kaçınıyor. Yeni aşkıyla mutlu olduğunu ve 'karşılıklı olarak çok şanslı' olduklarını dile getiriyor. Şıkel'in bu yeni dönemi, hayranları ve medya tarafından yakından takip edilmekte.