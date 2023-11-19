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Çağla Altunkaya Göz Kamaştırdı

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Çağla Altunkaya Göz Kamaştırdı
Başarılı iş insanı Acun Ilıcalı’nın kız arkadaşı Çağla Altunkaya, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Başarılı iş insanı Acun Ilıcalı’nın kız arkadaşı Çağla Altunkaya, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Akşam saatlerinde tek başına geldiği AVM’de ilk durağı Beymen mağazası olan ve burada uzun süre alışveriş yapıp yeni sezon ürünlerini inceleyen Altunkaya, daha sonra soluklanmak için meydan katında bulunan bir restorana geçti.

Restoran çıkışı aracını almak için vale noktasına yönelen Çağla Altunkaya, doğal güzelliği ve spor şıklığı ile de göz kamaştırdı.

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