Çağatay Ulusoy'un Dizi Ücretiyle Göz Kamaştırdı! Kıvanç Tatlıtuğ Geride Kaldı

Çağatay Ulusoy'un dizi performansları ve başarılı kariyeri her zaman gündemde. Ancak son zamanlarda FOX TV'de yayınlanmaya başlayacak olan Gaddar dizisindeki bölüm başı aldığı ücretle rekor kırmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin En Pahalı Oyuncusu: Çağatay Ulusoy

Son yıllarda internet üzerindeki dizi ve film projelerinde gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çeken Çağatay Ulusoy, tekrar ekranlara dönme kararı aldı. Gaddar dizisi için anlaşma imzaladıktan sonra bölüm başına alacağı ücret, sektörde büyük bir şaşkınlık yarattı. Bu anlaşmayla Çağatay, Türkiye'nin en yüksek ücretli oyuncusu unvanını elde etti.

Son Projeler ve Rol Seçimleri

Çağatay'ın son projeleri arasında Terzi ve Kübra dizileri bulunuyor. Aynı zamanda Centilmen filminde de başrolde yer aldı. FOX TV'nin yeni dizi projesi Gaddar için kameraların karşısına geçmeye hazırlanan Ulusoy, dizide Levent karakterini canlandıracak. Dizinin senaryosunu Hürer Ebeoğlu'nun kaleme aldığını, yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk'ün oturduğunu belirtmek gerek. Henüz dizinin başrol kadın oyuncusunun kim olacağına karar verilmedi ancak oyuncu kadrosunda Fatih Berk Şahin'in de olduğunu söyleyebiliriz.

Ücret Rekoru ve Rakipler

Netflix ile anlaşma imzalayan ilk Türk oyuncu olan Çağatay Ulusoy, yurt dışı satış rekorlarıyla da öne çıkıyor. Bölüm başı aldığı ücret konusunda da rekor kırarak tarihe geçti. Bilgiye göre, başarılı oyuncu bölüm başına 2 milyon liradan fazla bir ücret alacak.

Bu rakam, Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisinde bölüm başı 1,5 milyon lira ile anlaşmasından daha fazla. Böylelikle, Çağatay, bu alanda da Kıvanç'ı geride bıraktı.