  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Çağatay Ulusoy'un Dizi Ücretiyle Göz Kamaştırdı! Kıvanç Tatlıtuğ Geride Kaldı

Çağatay Ulusoy'un Dizi Ücretiyle Göz Kamaştırdı! Kıvanç Tatlıtuğ Geride Kaldı

Yayınlanma:
Çağatay Ulusoy'un Dizi Ücretiyle Göz Kamaştırdı! Kıvanç Tatlıtuğ Geride Kaldı
Çağatay Ulusoy'un dizi performansları ve başarılı kariyeri her zaman gündemde. Ancak son zamanlarda FOX TV'de yayınlanmaya başlayacak olan Gaddar dizisindeki bölüm başı aldığı ücretle rekor kırmaya hazırlanıyor.

Çağatay Ulusoy'un dizi performansları ve başarılı kariyeri her zaman gündemde. Ancak son zamanlarda FOX TV'de yayınlanmaya başlayacak olan Gaddar dizisindeki bölüm başı aldığı ücretle rekor kırmaya hazırlanıyor.

cagatay-ulusoy1.jpg

Türkiye'nin En Pahalı Oyuncusu: Çağatay Ulusoy

Son yıllarda internet üzerindeki dizi ve film projelerinde gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çeken Çağatay Ulusoy, tekrar ekranlara dönme kararı aldı. Gaddar dizisi için anlaşma imzaladıktan sonra bölüm başına alacağı ücret, sektörde büyük bir şaşkınlık yarattı. Bu anlaşmayla Çağatay, Türkiye'nin en yüksek ücretli oyuncusu unvanını elde etti.

agatay-ulusoy2.jpg

Son Projeler ve Rol Seçimleri

Çağatay'ın son projeleri arasında Terzi ve Kübra dizileri bulunuyor. Aynı zamanda Centilmen filminde de başrolde yer aldı. FOX TV'nin yeni dizi projesi Gaddar için kameraların karşısına geçmeye hazırlanan Ulusoy, dizide Levent karakterini canlandıracak. Dizinin senaryosunu Hürer Ebeoğlu'nun kaleme aldığını, yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk'ün oturduğunu belirtmek gerek. Henüz dizinin başrol kadın oyuncusunun kim olacağına karar verilmedi ancak oyuncu kadrosunda Fatih Berk Şahin'in de olduğunu söyleyebiliriz.

agatay-ulusoy3.jpg

Ücret Rekoru ve Rakipler

Netflix ile anlaşma imzalayan ilk Türk oyuncu olan Çağatay Ulusoy, yurt dışı satış rekorlarıyla da öne çıkıyor. Bölüm başı aldığı ücret konusunda da rekor kırarak tarihe geçti. Bilgiye göre, başarılı oyuncu bölüm başına 2 milyon liradan fazla bir ücret alacak.

cagatay-ulusoy4.jpg

Bu rakam, Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisinde bölüm başı 1,5 milyon lira ile anlaşmasından daha fazla. Böylelikle, Çağatay, bu alanda da Kıvanç'ı geride bıraktı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Magazin
Miss Turkey Berfu Yenenler, Tehlikeli Bir Tuzağın Eşiğinden Nasıl Döndü?
Miss Turkey Berfu Yenenler, Tehlikeli Bir Tuzağın Eşiğinden Nasıl Döndü?
Alper Kul ve Aylin Kontante Çiftinden Hupalupa'da Keyifli Kutlama: Arel'in Yeni Yaşında Mutluluk Pozları!
Alper Kul ve Aylin Kontante Çiftinden Hupalupa'da Keyifli Kutlama: Arel'in Yeni Yaşında Mutluluk Pozları!
Alişan'ın Eğlenceli Günü: HupaLupa Aile Eğlence Merkezi'nde Keyif Dolu Anlar!
Alişan'ın Eğlenceli Günü: HupaLupa Aile Eğlence Merkezi'nde Keyif Dolu Anlar!
Sedef Şahin ve Hakan Bilgin'in Watergarden İstanbul'daki Tiyatro Provası Göz Kamaştırıcı Anlarla Dolu!
Sedef Şahin ve Hakan Bilgin'in Watergarden İstanbul'daki Tiyatro Provası Göz Kamaştırıcı Anlarla Dolu!
Levent Yüksel'in Vadistanbul Alışverişi: Ünlü Şarkıcının Günlük Ritüeli
Levent Yüksel'in Vadistanbul Alışverişi: Ünlü Şarkıcının Günlük Ritüeli
49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri: Türkiye'nin En Prestijli Töreni için Adaylar Belli Oldu!
49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri: Türkiye'nin En Prestijli Töreni için Adaylar Belli Oldu!
Moda Dünyasında Çığır Açan Türk Influencer: Özgür Özyurt The Style Researcher Ekim Sayısı Kapağı
Moda Dünyasında Çığır Açan Türk Influencer: Özgür Özyurt The Style Researcher Ekim Sayısı Kapağı