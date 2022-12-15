Çağatay Ulusoy'un Yeni İmajı Beğenilmedi

Ünlü oyuncu Lale Başar ile fotoğrafı paylaşılan Çağatay Ulusoy'a yorum yağdı.

Saçlarını uzatıp kilo alan Çağatay Ulusoy'un yeni hali beğenilmedi. Takipçileri "Yakışıklı olma sebebi saçlarının kısa olmasıymış, bu halde hiç de yakışıklı değil dedi."