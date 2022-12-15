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Çağatay Ulusoy'un Yeni İmajı Beğenilmedi
Her projesinde bambaşka bir imaja bürünen Ulusoy, yeni rolü için de tarz değiştirdi.
MAGAZİN 15.12.2022, 16:43
Ünlü oyuncu Lale Başar ile fotoğrafı paylaşılan Çağatay Ulusoy'a yorum yağdı.
Saçlarını uzatıp kilo alan Çağatay Ulusoy'un yeni hali beğenilmedi. Takipçileri "Yakışıklı olma sebebi saçlarının kısa olmasıymış, bu halde hiç de yakışıklı değil dedi."
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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