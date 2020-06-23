Büyük yüzleşme! Sercan Nisa’ya hesap sordu

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 programının bugün yayınlanacak olan bölümünde yer yerinden oynayacak. Geçtiğimiz aylarda Nisa'dan hoşlandığını söyleyen ve reddedilen Sercan Yıldırım, geçtiğimiz gün yayınlanan bölümde Nisa'nın adını söylemişti. Sercan ve Nisa, bugün yayınlanacak olan bölümde yüzleşecek. Yayınlanan fragmanda Nisa'nın söylediği "Bir gün gelecek ve benden intikam alacak. İlk fırsatta adımı yazacağını biliyordum" demesi merak konusu oldu. Sercan Yıldırım da konseyde içini dökecek ve "Ben birinin peşinden koşuyormuşum havası verildi O zaman her şey dökülsün. Bana gelen notları açmadım. Bir sonraki konseyde açmayı düşünüyorum" demesi ise sosyal medyada olay oldu.