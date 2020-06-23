Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona salgın survivor
İDO'nun yaz tarifesi biletleri satışa sunuldu
İDO'nun yaz tarifesi biletleri satışa...
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş göreve başladı
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş...
Kuvvetli yağışlar etkisini sürdürecek
Kuvvetli yağışlar etkisini sürdürecek
Trump, göçmen ve çalışma vizelerini yıl sonuna kadar askıya aldı
Trump, göçmen ve çalışma vizelerini...
Beyaz Saray'ın önündeki Andrew Jackson heykeli göstericiler tarafından yıkılmak istendi
Beyaz Saray'ın önündeki Andrew Jackson...

Büyük yüzleşme! Sercan Nisa’ya hesap sordu

Survivor 2020'nin yeni bölümünde yer yerinden oynayacak.

Büyük yüzleşme! Sercan Nisa’ya hesap sordu

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 programının bugün yayınlanacak olan bölümünde yer yerinden oynayacak. Geçtiğimiz aylarda Nisa'dan hoşlandığını söyleyen ve reddedilen Sercan Yıldırım, geçtiğimiz gün yayınlanan bölümde Nisa'nın adını söylemişti. Sercan ve Nisa, bugün yayınlanacak olan bölümde yüzleşecek. Yayınlanan fragmanda Nisa'nın söylediği "Bir gün gelecek ve benden intikam alacak. İlk fırsatta adımı yazacağını biliyordum" demesi merak konusu oldu. Sercan Yıldırım da konseyde içini dökecek ve "Ben birinin peşinden koşuyormuşum havası verildi O zaman her şey dökülsün. Bana gelen notları açmadım. Bir sonraki konseyde açmayı düşünüyorum" demesi ise sosyal medyada olay oldu.

Anahtar Kelimeler:
Sercan YıldırımNisa BölükbaşıSurvivor 2020Aşık
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.