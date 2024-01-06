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Büşra, kendi kanatlarıyla uçacak

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Büşra, kendi kanatlarıyla uçacak
İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Ses Eğitiminde mezun olan Büşra Salkım, 10 yıllık vokalistlik tecrübesinin ardından Söz ve Müziği Burçin Birben'e ait olan ve yıllar önce Ebru Gündeş'in seslendirdiği 'Saygılarım' isimli şarkı ile kendi kanatlarıyla uçacak.

Büşra Salkım, 'Saygılarımla' adlı şarkısını müzikseverlerle buluşturdu.

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İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Ses Eğitiminde mezun olan Büşra Salkım, 10 yıllık vokalistlik tecrübesinin ardından Söz ve Müziği Burçin Birben'e ait olan ve yıllar önce Ebru Gündeş'in seslendirdiği 'Saygılarım' isimli şarkı ile kendi kanatlarıyla uçacak.

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10 yıl Zara'ya vokalistlik yapan Büşra Salkım, 'Saygılarımla' adlı şarkıdan sonra iki parçalık cover şarkılarını Youtube kanalında yayınlayacağının da müjdesini verdi.

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Müzik eğitimi ve ses kalitesi ile dikkat çeken Arabesk müzik sanatçısı Büşra Salkım, 'Hedefim insanlara kaliteli güzel müzik yaparak, geniş kitlelere sesimi duyurmak.' diye konuştu.

Kaynak:Haber Kaynağı

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