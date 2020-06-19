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Buse Varol'un Gebelik haberini Okan Kurt duyurdu

Alişan'ın eşi Buse Varol'un ikinci kez hamile olduğu iddiası ortaya atılmıştı. Varol'un hamile olduğunu Okan Kurt paylaştı. Kurt'un yorumuna göre Alişan yeniden babalık heyecanı yaşayacak.

Buse Varol'un Gebelik haberini Okan Kurt duyurdu

Alişan’ın oyuncu eşi Buse Varol, zafer işareti yaptığı pozu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Takipçileri Varol’un paylaşımına “İkinci çocuk mu geliyor?” ve “Hamile misin?” şeklinde yorumlar yapmıştı.

Ünlü çift bu konuda bir açıklama yapmamıştı. Ancak açıklama Demet Akalın’ın sevgilisi Okan Kurt’tan geldi. Kurt Alişan’ın doğum gününü kutlarken bebek müjdesini de verdi. Kurt paylaşımında “Yeni yaşında ikinci evladın sana en büyük hediye, Rabbim evlatlarını ve güzel kalpli eşini sana bağışlasın” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Buse VarolGebeOkan Kurt
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