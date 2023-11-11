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Buse Arslan Şensoy Göz Kamaştırdı

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Buse Arslan Şensoy Göz Kamaştırdı
Ekranların başarılı ve güzel oyuncusu Buse Arslan Şensoy, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Ekranların başarılı ve güzel oyuncusu Buse Arslan Şensoy, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Tek başına geldiği AVM’de bir süre mağazaları gezip alışveriş yapan başarılı oyuncu, daha sonra toplantı yapmak için meydan katında bulunan bir restorana geçti.

Toplantı sonrası muhabirlere poz veren güzel oyuncu, tarzı ve şıklığı ile göz kamaştırdı.

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