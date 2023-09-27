Bursa'da Sila'ya Büyük Sevgi Gösterisi

Kerkisolfej Organizasyonun düzenlediği etkinlikte Bursa Kültürpark Açıkhava’da sahne alan Sıla, günler öncesinde tüm biletleri tüketerek sold out yapan hayranlarını “Kalksın Uyuyanlar” şarkısıyla selamladı. Bu sene en çok konser veren sanatçılar arasında ilk sırada yer alarak büyük bir başarıya imza atan Sıla, konser alanını dolduran binlerce hayranına unutulmaz bir gece daha yaşattı. Kendisini dinlemeye gelen müzikseverlerle birlikte şarkılarını söyleyen Sıla, “Şarkıları birlikte söyleyince güzel, iyi ki varsınız hepinize çok teşekkür ederim” dedi. Öte yandan 27 Eylül ve 28 Eylül'de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak olan Sıla, sevenlerinin yoğun isteği üzerine 1 Ekim ve 14 Ekim’e de tarih eklenerek biletleri satışa açıldı.