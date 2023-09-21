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  3. Bursa'da binlerce kişi Levent Yüksel'i dinledi."

Bursa'da binlerce kişi Levent Yüksel'i dinledi."

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Bursa'da binlerce kişi Levent Yüksel'i dinledi."
Organizasyonun düzenlediği konserde Bursa Kültürpark Açıkhava’da sahne aldı.

Yaz sezonu boyunca şehir şehir gezerek sevenleriyle buluşan Levent Yüksel, Açıkhava konserlerinin son serisinde Bursalı hayranlarıyla buluştu. Sevilen şarkılarını kendisini dinlemeye gelen binlerce hayranıyla hep bir ağızdan söyleyen Yüksel, muhteşem enerjisiyle de müzik severlerden büyük alkış aldı. Müzik hayatındaki 30. Yıla özel Senfonik konserleri için hazırlıklarına da tam gaz devam eden Levent Yüksel, 7 Ekim’de Harbiye Açıkhava’da 21 Ekim Antalya Aspendos Antik Tiyatro’da, 25 Ekim’de ise Selçuk Efes Efes Antik Tiyatro’da sevenleriyle buluşacak.

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