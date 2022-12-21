BURCU ŞENDİR'den AKŞAM ALIŞVERİŞİ

Cemiyet hayatının tanınan ve sevilen simalarından Burcu Şendir, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Akşam saatlerinde oğlu ile birlikte alışverişe çıkan sosyetik güzel, uzun süre meydan katında bulunan mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Yeni Yıl öncesinde ailesi ve sevdikleri için hediyeler alan Şendir, her zaman olduğu gibi tarzı ve şıklığıyla göz kamaştırdı.